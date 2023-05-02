Бучек Казимир Войцехов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бучек
- Имя
- Казимир
- Отчество
- Войцехов
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 113631. БУЧЕКЪ, КАЗИМІРЪ ВОЙЦѢхОвъ. Сс. -пос. Иркутск. у., Усть-Балейск, в., с. Гороховскаго, 30 л., рд. Варшав. у., въ гм. и д. Блоня; — Иркутск. О. С., 152, 977, 1692 и 1 697 У. и 438 У. о СС., врем. зав. раб. 1 г. Исп. 23 Іюня 909. | 908 40879 1184 У. | 92 98326 1647 У. | 98 12653 169 М.
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