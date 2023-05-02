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Тарадайко-Афонин Сергей Порфирьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тарадайко-Афонин
Имя
Сергей
Отчество
Порфирьевич
Дата исполнения приговора
17 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 322
Источник
Скан
Оригинальная запись
12343. Тарадайко-Афонин Сергей Порфирьевич, 29 л., Артемовск. окр., Гришинск. р., д. Марьевки. Костромск. Г. С. Ст. ст. 1 ч. 113, 116, 180, 222, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 17/ѴІІІ—26. Наст. приг. поглощен приг. того же суда, вст. в зак. силу 18/Ѵ—26.

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