Тарадайко-Афонин Сергей Порфирьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тарадайко-Афонин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Порфирьевич
- Дата исполнения приговора
- 17 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 322
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12343. Тарадайко-Афонин Сергей Порфирьевич, 29 л., Артемовск. окр., Гришинск. р., д. Марьевки. Костромск. Г. С. Ст. ст. 1 ч. 113, 116, 180, 222, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 17/ѴІІІ—26. Наст. приг. поглощен приг. того же суда, вст. в зак. силу 18/Ѵ—26.
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