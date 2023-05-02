Маневич Михаил Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Маневич
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 14 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6584. МАНЕВИЧ, МИХАИЛ ОСИПОВИЧ, 54 л. Гр. г. Смоленска; — Р. Т. г. Перми. Кража и спекуляц., лиш. св. 5 л. Исп. 14 авг. 920.
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