Ярицов Карп Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ярицов
- Имя
- Карп
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 29 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 288
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 52155. ЯРИЦОВЪ, КАРПЪ ИВАНОВЪ (онъ же Ярица). Лиш. ос. пр. изъ к. Невельск. у., Стаецк. в., д. Каменистицы; 38 л.; — Витебск. О. С. (въ 3 р.), 134, 135, 152 и 2 п. 1 ч. 1647 У., 169 и 170 М. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. и 4 м. Исп. 29 Апр. 905. | 900 24068 172 М. | 97 100381 1647 У.
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