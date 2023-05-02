Радченко Тимофей Владимирович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Радченко
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Владимирович
- Дата исполнения приговора
- 10 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 292
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9276. РАДЧЕНКО ТИМОФЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 34 л., Сергачск. у., Тепло-Станск. в., д. Малиновый Куст. Нижегородск. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 2 г. 5 м. 20 д. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 10 августа 924.
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