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Зябухин Егор Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зябухин
Имя
Егор
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
01 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 165
Источник
Скан
Оригинальная запись
6073. Зябухин Егор Алексеевич, 23 л., Воронежск. г., Усманск. у., Садовск. в. Н. С. 7 уч. Усманск. у. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 1 апр. 926.

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