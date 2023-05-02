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Голохин Василий Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Голохин
Имя
Василий
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 73
Источник
Скан
Оригинальная запись
2355. ГОЛОХИН, ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ, 25 л. Гр. Ачинск. у., Назаровск. в.; — Н. С. 11 уч. Енисейск. окр. Кража, лиш. св. 2 г., с зач. 16 д. пр. з. Исп. 16 нояб. 920.

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