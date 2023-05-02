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Седюкевич Константин Венедиктович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Седюкевич
Имя
Константин
Отчество
Венедиктович
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 217
Источник
Скан
Оригинальная запись
7471. СЕДЮКЕВИЧ, КОНСТАНТИН ВЕНЕДИКТОВИЧ, 41 г. Рд. в. б. Виленск. г., Диссенск. у., Прозоровск. в., д. Юрьевке; — Р. В. Т. Рязано-Уральск. ж. д. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 10 нояб. 921.

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