Седюкевич Константин Венедиктович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Седюкевич
- Имя
- Константин
- Отчество
- Венедиктович
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 217
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7471. СЕДЮКЕВИЧ, КОНСТАНТИН ВЕНЕДИКТОВИЧ, 41 г. Рд. в. б. Виленск. г., Диссенск. у., Прозоровск. в., д. Юрьевке; — Р. В. Т. Рязано-Уральск. ж. д. Кража, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 10 нояб. 921.
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