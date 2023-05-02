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Фролов Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролов
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 353
Источник
Скан
Оригинальная запись
13048. Фролов Василий Иванович, 25 л., Скопинск. у., Володарск. в., д. Дымово. Н. С. Сокольничск. р. г. Москвы Ст. ст. 95, 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 25 окт. 926.

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