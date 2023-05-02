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Карпычев Василий Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карпычев
Имя
Василий
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
04 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 185
Источник
Скан
Оригинальная запись
6856. Карпычев Василий Сергеевич, 25 л., Володарск. у., Белосельск. в., д. Чепалосово. Н. С. 10 отд. г. Ленинграда Ст. 180 п. "б", лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 4 июня 926.

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