Гриценко Яков Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гриценко
- Имя
- Яков
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 121
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 22578. гриценко, яковъ Матвѣевъ (онъ же Мисица). К. Переяслав. у., Демянск. в., х. Карасирщина, 19 л., рд. въ г. Переяславѣ; — Лубенск. О. С., 4 п. 134, 135, 140, 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. №№ 102544 и 2871, тюр. 1 г. и 2 м. Исп. въ Нояб. 908._x000D_ 906 17789 169 М. | 905 66747 169 М.
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