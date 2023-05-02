Логвинов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогвинов Михаил Иванович

Логвинов Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Логвинов
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
27 декабрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
6139. ЛОГВИНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 25 л., Ставропольск. г., Петровск. Ставропольск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 2 г. 8 м. 17 д. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 27/ХІІ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close