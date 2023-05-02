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Куртаков Андрей Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куртаков
Имя
Андрей
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
02 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
134953. КУРТАКОВЪ, АНДРЕЙ ПЕТРОВЪ. К. Камышлов. у., Тронцк. в., с. Байновскаго, 32 л.; — У. Чл. О. С. по Камышлов. у. 17 Авг. 909, 2 п. 170* М., тюр. 7 м. Исп. 2 Окт. 909.

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