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Смирнов Дмитрий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнов
Имя
Дмитрий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
__ январь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
3786. СМИРНОВ, ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Гр. Кимрск. у., Печетовск. в., д. Раменья;—Убийство, лиш. св. 3 г. 4 м. Срок исп. не указ., осужд. в январе 922.

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