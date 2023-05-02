Смирнов Дмитрий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смирнов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- __ январь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3786. СМИРНОВ, ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, Гр. Кимрск. у., Печетовск. в., д. Раменья;—Убийство, лиш. св. 3 г. 4 м. Срок исп. не указ., осужд. в январе 922.
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