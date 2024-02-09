Дегтярев Максим Евстафьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дегтярев
- Имя
- Максим
- Отчество
- Евстафьев
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64424. ДЕГТЯРЕВЪ, МАКСИМЪ ЕВСТАФЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Невельск. у., Серутск. в., д. Березовки, 39 л.; — СПБ. О. С., 152, 2 ч. 1655 и 1668 У., арест. отд. 3 г. Исп. 7 Іюля 907. | 905 60593 1655 и 1663 У. | 903 2204 1655 У. | 94 32464 170 М. | 97 85096 1655 У. | 92 109051 1647 У. | 95 89666 1655 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.