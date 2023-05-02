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Вайнштейн Шолом Юдов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вайнштейн
Имя
Шолом
Отчество
Юдов
Дата исполнения приговора
__ январь 1887
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 82
Источник
Скан
Оригинальная запись
18254. ВАЙНШТЕЙНЪ, Шоломъ Юдовъ. Мѣщ. г. Борисова (извощ.), 26 л.; приг. М. С. 1 уч. Минск. окр. (въ 3 р.), по 169 и 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на годъ. Исп. въ Январѣ 1887 г.

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