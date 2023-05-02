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Куприанов Николай Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куприанов
Имя
Николай
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
17 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 216
Источник
Скан
Оригинальная запись
7610. КУПРИАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 23 л., Вяземск. у., Сершевск. в., д. Нити. Н. С. Красно-Пресненск. р. г. Москвы. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. Исп. 17 июля 923.

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