Викулов Иван Аверьянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Викулов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Аверьянович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 56
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1790. ВИКУЛОВ, ИВАН АВЕРЬЯНОВИЧ, 40 л. Гр. Городищенск. у., Аршининск. в., д. Исаевки; — Н. С. 9 уч. Городищенск. у. Кража, лиш. св. 6 м. условно.
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