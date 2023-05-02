Адлер Альфред Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Адлер
- Имя
- Альфред
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 25 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 4
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49. АДЛЕР, АЛЬФРЕД АЛЕКСАНДРОВИЧ, 25 л Гр. г. Риги; — Московск. Ревтриб. Подлог. лиш. св. 5 л., с зач. 8 м. пр. з. Исп. 25 авг. 919.
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