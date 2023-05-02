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Адлер Альфред Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Адлер
Имя
Альфред
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
25 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
49. АДЛЕР, АЛЬФРЕД АЛЕКСАНДРОВИЧ, 25 л Гр. г. Риги; — Московск. Ревтриб. Подлог. лиш. св. 5 л., с зач. 8 м. пр. з. Исп. 25 авг. 919.

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