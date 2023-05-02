Лазарев Иван Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лазарев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 220
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135062. ЛАЗАРЕВЪ, ИВАНЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Нерехтск. у., в. и с. Сорохты, 19 л.; — У. Чл. О. С. по Шуйск. у. 31 Окт. 909, 170* и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 31 Окт. 909.
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