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Злотник Морух Лейбович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Злотник
Имя
Морух
Отчество
Лейбович
Дата исполнения приговора
19 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
3613. ЗЛОТНИК М0РУХ ЛЕЙБОВИЧ, 22 л., Киевск. г., Таращанск. у. В. Т. 1 кон. корп. Червон. Казачества. Ст. ст. 1 ч. 113, 180 п. «б», 205а, лиш. св. 3 г. П. В. З. С. 19/ІІ—24.

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