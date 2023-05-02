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Дмитриев Абрам Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дмитриев
Имя
Абрам
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
23 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 113
Источник
Скан
Оригинальная запись
3927. ДМИТРИЕВ АБРАМ МИХАЙЛОВИЧ, 32 л., г. Спасска. Главсуд Татарск. АССР. Ст. 142, лиш. св. 2 г. 8 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 дек. 923.

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