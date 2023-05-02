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Окуровский Иван Викентьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Окуровский
Имя
Иван
Отчество
Викентьев
Дата исполнения приговора
17 январь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
67527. ОКУРОВСКІЙ, ИВАНЪ ВИКЕНТЬЕВЪ. К. Бѣлосток. у., Заблудовск. в., д. Протасовъ, 40 л.; — 3. Н. 3 уч. Бѣлосток. у. (во 2 р.; 1 р. Вол. С.), 169 и 171 М., тюр. 1 ½ м. Исп. 17 Янв. 907. 

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