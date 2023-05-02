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Комаско Иван Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комаско
Имя
Иван
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
26 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
4833. КОМАСКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 29 л., Рд. в Витебск, г., б. Лепельск. у., Бешенковическ. в., д. Слесаровщины. Н. С. 2 уч. г. Сызрани. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 2 м. Исп. 26 окт. 923.

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