Дулемва Александр Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дулемва
- Имя
- Александр
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46608. ДУЛЕМВА, АЛЕКСАНДРЪ АЛЕксандровъ. К. Нешавск. у., гм. и д. Служево, 17 л., рд. въ г. Варшавѣ; — М. С. 11 уч. г. Варшавы, 169 и 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 18 Мая, счит. ср. съ 6 Апр. 905.
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