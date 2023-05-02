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Дулемва Александр Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дулемва
Имя
Александр
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
06 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
46608. ДУЛЕМВА, АЛЕКСАНДРЪ АЛЕксандровъ. К. Нешавск. у., гм. и д. Служево, 17 л., рд. въ г. Варшавѣ; — М. С. 11 уч. г. Варшавы, 169 и 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 18 Мая, счит. ср. съ 6 Апр. 905.

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