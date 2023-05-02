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Князев Александр Миронов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Князев
Имя
Александр
Отчество
Миронов
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
133890. КНЯЗЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ МИРОНОВЪ. Мщ. г. Козлова, 19 л., рд. въ г. Рязани; — Москов. С. П. 5 Сент. 909, 57, 2 п. 104 и 2 п. 132 Уг. У., крѣп. 8 м. Исп. 12 Окт. 909.

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