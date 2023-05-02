Князев Александр Миронов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Князев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Миронов
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133890. КНЯЗЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ МИРОНОВЪ. Мщ. г. Козлова, 19 л., рд. въ г. Рязани; — Москов. С. П. 5 Сент. 909, 57, 2 п. 104 и 2 п. 132 Уг. У., крѣп. 8 м. Исп. 12 Окт. 909.
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