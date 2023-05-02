Копач Исаак Филиппович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Копач
- Имя
- Исаак
- Отчество
- Филиппович
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5156. КОПАЧ ИСААК ФИЛИППОВИЧ. 23 л., Одесск. г., Вознесенск. у., Щербановск. в., с. Троицкого. В. Т. 6 стр. корп. Ст. 205, лиш. св. 1 г. П. В. З. С. 23/ІІІ—24.
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