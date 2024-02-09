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Мартынов Николай Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мартынов
Имя
Николай
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
10 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 219
Источник
Скан
Оригинальная запись
96382. МАРТЫНОВЪ, НИКОЛАЙ СЕМЕновъ, 23 л. К. Крапивен. у., Лапотковск. в., д. Фоминки, рд. въ г. Тулѣ; — Тульск. О. С., 20 Марта 911, 1654¹, 13 и 3 ч. 1653 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 25 Янв. 911 г. (13 и 1 ч. 1654² У., арест. отд. 1 г.), арест. отд. 4 г. Исп. 10 Іюня 911. | 907 42829 1642 У.

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