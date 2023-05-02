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Щенотов Николай Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щенотов
Имя
Николай
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
12 апрель 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 362
Источник
Скан
Оригинальная запись
15492. Щенотов Николай Васильев., 18 л., Котельническ. у., Троцк. в., д. Щекотова. Вятск. Г. С. Ст. 142 (ст. р.), л. с. 8 л. 12 апр. 927.

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