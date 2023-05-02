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Феонин Григорий Афанасьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Феонин
Имя
Григорий
Отчество
Афанасьевич
Дата исполнения приговора
03 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 302
Источник
Скан
Оригинальная запись
10446. ФЕОНИН ГРИГОРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 46 л., Ирбитск. окр., Тавдинск. р., д. Тагильцево. Н. С. Пр. Ирбитск. окр. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 3/ІѴ—26.

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