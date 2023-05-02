Виноградов Александр Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виноградов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 20 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130851. виноградовъ, Александръ Михайловъ. К. Порхов. у., Михайловск. в., д. Егольска, 25 л., рд. въ г. Порховѣ; — Г. С. 1 уч. г. Новгорода 20 Сент. 909, 169 и 7 п. 170 М., тюр. 3 м. Исп. 20 Сент. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.