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Страцкий Емельян Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Страцкий
Имя
Емельян
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 345
Источник
Скан
Оригинальная запись
10977. СТРАЦКИЙ ЕМЕЛЬЯН ИГНАТЬЕВИЧ, 27 л., Ачинск. у. и р., д. Грязновой. Енисейск. Губсуд. Ст. 2 ч.149, лиш. св. 6 л. Приг. вступит в закон. силу 27 ноября 924.

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