Гаврилов Семен Гаврилович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гаврилов
- Имя
- Семен
- Отчество
- Гаврилович
- Дата исполнения приговора
- 28 июль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 168
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 611. ГАВРИЛОВ, СЕМЕН ГАВРИЛОВИЧ, 24 л. Гр. Устюженск. у., Борсанихск. в., д. Столбска;— Н. С. 10 уч. Боровичск. у. Кража, лиш. св. 2 ½ л. Исп. 28 июля 922.
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