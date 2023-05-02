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Неверов Василий Гурьянович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Неверов
Имя
Василий
Отчество
Гурьянович
Дата исполнения приговора
10 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 280
Источник
Скан
Оригинальная запись
9883. НЕВЕРОВ ВАСИЛИЙ ГУРЬЯНОВИЧ, 48 л.. Усольск. у„ Усть-Боровск. в. и з. Н. С. 2 уч Усольск. у. Ст. 180 п. «д», лиш. св. 2 г. Исп. 10 июля 923.

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