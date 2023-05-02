Глуд Агата Мельхиорова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глуд
- Имя
- Агата
- Отчество
- Мельхиорова
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 57
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 38526. ГЛУДЪ, АГАТА МЕЛЬХІОРОВА (Майхерева). К. Стопницк. у., гм. Гротники, д. Островецъ, 21 г.; — Петроков. О. С. (въ 3 р.), 134, 135 и 1 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 10 м. и 20 дн., съ послѣдств. по 2 п. 58¹ У. Исп. 8 Апр. 905. | 903 62924 169 М. | 902 95281 169 М.
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