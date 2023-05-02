Крутеев Иван Егорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крутеев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егорович
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 63
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2146. КРУТЕЕВ, ИВАН ЕГОРОВИЧ, 27 л. Гр. Уфимск. у., Аша-Балашовск. в. и з.;—Н. С. 8 уч. Уфимск. у. Хищение, лиш. св. 3 г. Исп. 9 апр. 922.
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