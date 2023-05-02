Кособрюхов Иван Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кособрюхов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 20 январь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 222
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25451. КОСОБРЮХОВЪ, ИВАНЪ ВАСИЛЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Холма, 31 г.; — Холмск. Г. С., Псков. г., 169 и 170 М., тюр. 7 м. Исп. 20 Янв. 909. | предыдущие судимости 908 19901 50 М. | 904 50889 169 М. | 905 47787 50 М. | 902 10793 227 У. | 905 13951 172 М. | 99 60805 169 М.
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