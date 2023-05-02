Огарев Федор Федосеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Огарев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Федосеевич
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7143. ОГАРЕВ ФЕДОР ФЕДОСЕЕВИЧ, 18 л., Краснодарск. отд., ст. Мартанской. Куб.-Черн. Облсуд. Ст. ст. 168 и 169 ч. 1, лиш. св. 5 л. 10 м. 20 д . Исп. 29 сент. 923.
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