Кярман Михкель Михкелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кярман
- Имя
- Михкель
- Отчество
- Михкелев
- Дата исполнения приговора
- 31 март 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 275
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87849. КЯРМАНЪ, МИХКЕЛЬ МИХКЕлевъ. Ряд. изъ к. Гапсальск. у., Велвуск. в., 20 л.; — Ревельск. О. С., 134, 135, 140, 149 и 269¹ У. и прим. І къ 8 Воин. У., один. военн. тюр. 2 м. и 2 м. Исп. 31 Марта 908.
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