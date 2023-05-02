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Лучино Григорий Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лучино
Имя
Григорий
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
17 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8354. ЛУЧИНО ГРИГОРИЙ КУЗЬМИЧ, 28 л., Оршанск. у., Старосельск. в., х. Мариенполье. Витебск. Губсуд. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 17 июля 923.

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