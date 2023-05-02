Татаренко Корнилий Филимонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Татаренко
- Имя
- Корнилий
- Отчество
- Филимонович
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 340
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12558. Татаренко Корнилий Филимонович, 27 л., Акмолинск. у., Троцк. в., с. Алексеевки. Акмолинск. Губсуд. Ст. ст. 109, 2 ч. 147, 2 ч. 154, 1 ч. 157, лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 22 мар. 926.
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