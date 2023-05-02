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Рыбин Ераст Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рыбин
Имя
Ераст
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
07 ноябрь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 349
Источник
Скан
Оригинальная запись
39773. РЫБИНЪ, ЕРАСТЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. изъ сс.-посел. Каинск. у., в. и с. Казаткульскаго, 54 л., рд. Гороховецк. у., Верхолаченск. в., въ д. Крутовской; — М. С. 5 уч. Каинск. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 7 Нояб. 907. | 97 95279 1655 У. | 86 64372 1655 У. | 95 103388 1655 У. | 85 65216 169 М. | 92 118653 1655 У. | 85 10438 169 М. | 88 105248 1655 У. | 83 18690 1643 У.

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