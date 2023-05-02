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Табак Шейна Зельманова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Табак
Имя
Шейна
Отчество
Зельманова
Дата исполнения приговора
24 ноябрь 1906
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 294
Источник
Скан
Оригинальная запись
45683. ТАБАКЪ, ШЕЙНА ЗЕЛЬМАНОВА. Мщ. м. Цѣхановца, Бѣльск. у., Гроднен. г., 37 л., рд. въ д. Ванево, гм. Ковалевщизна, Мазовецк. у.; — С. М. С., 2 окр. Ломжин. г., 1103 Пит. У., тюр. 2 м. Исп. 24 Нояб. 906.

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