Грюнберг Александр Лаврентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грюнберг
- Имя
- Александр
- Отчество
- Лаврентьевич
- Дата исполнения приговора
- 11 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 59
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14402. ГРЮНБЕРГ, АЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 24 л. Рд. в Венденск. у., Савенск. в.; — Н. С. при Совнарсуде г. Москвы. Должн. прест., лиш. св. 1 г., в т. ч. 6 м. условно. Исп. 11 февр. 920.
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