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Тювина Мария Александровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тювина
Имя
Мария
Отчество
Александровна
Дата исполнения приговора
02 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 261
Источник
Скан
Оригинальная запись
29696. ТЮВИНА, МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 24 л. Гр. Княгинск. у., Больше-Кемарск. в., д. Выдолейко; — Н. С. Петрогр. р. 2 отд. г. Петрограда. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 2 июня 920.

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