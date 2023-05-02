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Синицын Константин Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Синицын
Имя
Константин
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
02 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
9125. СИНИЦЫН КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, 29 л., Дорогобужск. у., Озерищенск. в., д. Слободы. Смоленск. Губсуд. Ст. ст. 114 ч. 2, 157, лиш. св. и пор пр. 3 г. Исп. 2 авг. 923.

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