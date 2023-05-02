Гудов Мату Нашуов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гудов
- Имя
- Мату
- Отчество
- Нашуов
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46387. ГУДОВЪ, МАТУ НАШУОВЪ. Горецъ с. Адаміевскаго, Кубан. обл., 21 г.; — Новочеркасск. С. П., 119, 134, 135 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 10 Мая 905.
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