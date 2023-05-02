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Кочетков Иван Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кочетков
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
04 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 195
Источник
Скан
Оригинальная запись
6848. КОЧЕТКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 18 л., Балашовск. у., Боцмано-Ивановск. в., с. Старой-Родионовки, Саратовск. Губсуд, Ст. ст. 147, 109, лиш. св. 1½ г., Исп. 4 дек. 923.

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