Алимханов Асултан Алимханов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алимханов
- Имя
- Асултан
- Отчество
- Алимханов
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129424. алимхановъ, асултанъ Алимхановъ. Сельск. обыв. с. Сагопшинскаго, Назранов. окр., 20 л.; — М. С. 4 уч. Грознен. окр. 15 Сент. 909, 169 и 170 М., тюр. 5 м. Исп. 12 Окт. 909.
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