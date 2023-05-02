Чирухин Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чирухин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 354
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12263. ЧИРУХИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 22 л., Пермск. окр., Пердвинск. р., с. Старопашинского. В. Т. приволжск. окр. Ст. ст. 6 п. "б", 3 ч. 11 П. В. П., лиш. св. 8 м. П. в. з. с. 9/ХІ—26.
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